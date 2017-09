Un bébé rochelais de préférence pour limiter les trop grands déplacements. Une fille de type européen qui aura trois mois en octobre, mesurant entre 58 et 60cm, et d’un poids compris entre 5,2kg et 5,3kg. Pour de la figuration dans la série télévisée « Das boot ». Les tournages auront lieu entre le 13 octobre et le 10 novembre. Envoyez un mail à figuration17@gmail.com avec photos et coordonnées.