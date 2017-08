Elle a été imaginée par l’artiste et éducateur spécialisé Christophe Millet. C’est l’association « CirQu’Intérieur » qui porte le projet et qui a installé son chapiteau dans la cours de l’IMPro de la Croix-Rouge. L’objectif étant de proposer toutes les grandes disciplines des arts de la piste à tous, en favorisant la mixité entre personnes valides et handicapées. On écoute Christophe Millet, le directeur de l’association :

Un chapiteau de 11 mètres sur 15 a été planté au milieu du parc pour accueillir les activités plutôt qu’utiliser une salle. Un choix qui fait toute la différence selon Christophe Millet :

Avant l’ouverture début septembre, le dernier stage de vacances se déroule jusqu’à demain de 14h à 17h. Toutes les infos et liens sur Facebook « école de cirque Tonnay-Charente ».