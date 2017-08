La cérémonie organisée par la LNR aura lieu le 18 septembre sur la scène de l’Olympia à Paris et en direct sur Canal + sport. Le club de La Rochelle est nommé cinq fois. Les 3e ligne Victor Vito dans la catégorie du meilleur joueur de Top 14. Kevin Gourdon, en meilleur international, et Zeno Kieft pour le plus bel essai. Le club est aussi nommé dans la catégorie du meilleur staff d’entraîneurs, mais aussi du meilleur public.