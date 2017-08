L’ouverture demain pour deux jours de la 5ème Université d’été de la fondation e5t. Plus de 80 intervenants, spécialistes du climats ont été conviés à échanger sur le thème : « les territoires, pilotes de la transition énergétique face à un nouvel ordre mondial ? ». Les débats s’ouvriront sur les conséquences du retrait de l’Accord de Paris des Etats-Unis, l’un des principaux pollueurs de la planète. Une décision qui va à l’encontre de toutes les prospectives en matière de réchauffement climatique et qui ne peut qu’aggraver une situation déjà très alarmante. On écoute Myriam Maestroni, présidente de la fondation e5t :

L’université d’été tentera donc de répondre à ces questions et d’apporter des solutions où chacun peut et doit jouer un rôle pour ralentir un réchauffement qui a d’ores et déjà dépassé les recommandations de la COP21. Myriam Maestroni :

Pour participer à cette université, il est encore possible de s’inscrire sur le site www.e5t.fr.