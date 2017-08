Du 28 août au 2 septembre, Hélène FM vous offre des invitations pour la FOIREXPO 2017 de La Rochelle.

Du 1er au 10 septembre, c’est la FOIREXPO de La Rochelle. L’évènement de la rentrée pour faire le plein de bonnes affaires. Avec des animations, restauration et concerts toute la semaine. Sur scène : Radio 80 tribute le 2 septembre, Génération hit-disco le 8. Et pour prolonger l’été, un plateau soleil avec Zouk machine et Francky Vincent le 9. Avec la présence de Jean-Pierre Descombes, Philippe Candeloro, Dominique Chapatte, Thierry Samitier, mais aussi des stars de la téléréalité : Eddy, Aurélie Preston et Anthony Matéo.

