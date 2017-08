Dès la rentrée lundi prochain, R’bus va desservir l’intégralité du territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort océan, avec la mise en place de deux lignes supplémentaires. Et pas mal d’évolution en perspective. Cyril Crapoulet, le directeur de R’bus, nous parle des différents changements qui attendent les usagers :

Et des temps d’attente plus courts, de 30 à 20 minutes sur la plupart des dix nouvelles lignes, toutes interconnectées entre elles pour rendre les trajets moins longs, et plus respectueux des horaires scolaires. Beaucoup d’améliorations donc. Un réseau plus convivial allant jusqu’à inclure cinq nouveaux bus aux dernières normes européennes, mais aussi plus écologique puisque deux bus plus petits de 40 places seront dévolus aux trajets Rochefort intra-muros, comme nous l’explique le maire Hervé Blanché :

Un gros bouleversement pour les usagers, mais tout est prévu pour que le 4 septembre au matin les nouveaux affichages soient prêts, ainsi que des ambassadeurs déployés sur tous les pôles d’échange pendant une semaine, afin de renseigner les voyageurs. Des changements qui n’impacteront pas les abonnements. Seul le prix du ticket unique augmentera de dix centimes.