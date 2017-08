La Ligne à grande vitesse qui permet de rallier Paris Montparnasse en train en moins de 2h30. L’évènement de lancement officiel a lieu ce soir sur le parvis de la gare SNCF. Les passagers du premier « TGV bolide » seront accueillis par un parterre de personnalités locales à 19h53, Frédéric Le Roux :

La SNCF propose deux allers par jour à 7h06 et 17h01 dans le sens La Rochelle-Paris, et un retour à 17h27. Mais la LGV est en fait déjà en service depuis le changement d’horaires de la SNCF le 2 juillet avec deux trains le vendredi et le dimanche.