Festival TONNAY BON ! Du 1er au 2 septembre 2017 à Tonnay-Boutonne. 2 scènes en alternances, camping gratuit toutes commodités, chill out, marché…

Cette année est une année hors norme car :

– Nous redevenons annuel (au lieu de biennal depuis 2010).

– Nous changeons de formules pour passer de 1 jour à deux jours.

– Nous changeons de terrain (le site ce situe juste à coté de l’ancien)

Pour cette année de transition, TONNAY BON ! reste dans sa ligne artistique et se pose en festival défenseur des musiques alternatives.

Pour venir nourrir sa nouvelle formule sur deux jours (le 1er et 2 septembre prochains), TONNAY BON ! puise au croisement des genres dans l’éclectisme musical le plus total. Le résultat : une programmation qui ne ressemble en rien à celle d’autres festivals !

Rock’n’Roll

Les amateurs de punk ne seront pas en reste : Ultra Vomit, The Real McKenzies, Forest Pooky (le frérot des UNCOMMONMENFROMMARS qui avaient foulé la scène du festival en 2007) et Supermunk (avec des membres de Not Scientist, Sons of Buddha et Forest Pooky) se chargeront de faire voler la poussière.

Hip hop

La soirée sera marquée par de bonnes doses de hip hop déluré avec Demi Portion, Gérard Baste ou l’association d’Oliboy Skyboy et Mc Salo de Stupeflip : Tatapoom (un nouveau projet complètement cinglé !).

Dub & Reggae

La dub sera également à l’honneur avec Zenzile, Rakoon et Bass Trooperz(Mahom meets Ashkabad). Jahneration et Daddy Mory de Raggasonic insufleront un air de reggae sur la prairie.

Trance & Hardtek

Ajoutez à tout ça la trance acoustique de La P’tite Fumée, et de la basse qui tabasse avec R-ZAC (69db + Crystal Distortion des Spiral Tribe) ou encore Anakis(Illusion Sonore) pour clôturer ces nuits de furieux, et vous obtiendrez un mélange détonant qui fera à coup sur trembler les terres boutonnaises !

Tous les après midis et en fin de nuit nous avons donné carte blanche à nos amis de La Bigaille (Marennes). Ils se chargeront de l’animation sur la chill out extérieur.

