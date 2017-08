Hier vers 14h30, deux voitures se sont percutées sur le boulevard des mille pattes qui mène au pont de Martrou. L’un des véhicules s’est déporté sur la gauche pour une raison encore indéterminée. Pas moins de 24 pompiers, 5 ambulances, 1 véhicule de désincarcération et deux équipes médicales du Smur ont été dépêchées sur place. Deux des victimes ont dû être transportées en hélicoptère vers les hôpitaux de La Rochelle et Poitiers, dont une petite fille de 5 ans. Les quatre blessés légers ont été conduits vers le centre hospitalier de Rochefort. La circulation a été fortement perturbée et une déviation a été mise en place.