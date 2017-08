Alors que la consommation progresse, ils craignent la baisse annoncée des aides européennes voulues par le gouvernement. De quoi mettre en difficulté les agriculteurs déjà engagés dans cette dynamique de conversion et de développement d’une filière pourtant en plein boom. En France, le bio représente 5,7% de la surface agricole utile et génère un marché qui dépasse les 7 milliards d’euros. En Charente-Maritime, 331 producteurs sont engagés, dont Mireille Fontant, paysanne boulangère et administratrice du Groupement des agriculteurs bio de Charente-Maritime :

Des sujets qui seront discutés lors de la Rentrée bio début septembre, dont le thème principal sera : « quelle alimentation pour nos enfants ? ». On écoute Mireille Fontant :

Rendez-vous donc les 2 et 3 septembre à Cercoux pour tout savoir de l’avenir du bio, mais aussi pour faire la fête malgré le contexte. La journée du dimanche proposant de nombreux spectacles, concerts, expositions et animations. Plus de 2000 visiteurs sont attendus.