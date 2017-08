Rien à voir avec les anciennes Universités d’été qui se tenaient à l’Encan. Là, il s’agit d’un séminaire des élus du PS qui va se tenir jusqu’à vendredi. Un séminaire qui existait déjà du temps des Universités d’été du PS, et qui est organisé par l’Association nationale des élus socialistes et républicains présidée par François Rebsamen au niveau national, et par Mickaël Valllet, maire de Marennes, au plan départemental. L’objectif cette année : évoquer les impacts de la nouvelle majorité sur les collectivités territoriales.