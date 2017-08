La pêche à pied bat son plein sur l’estran charentais. A la faveur des grandes marées de ce mois d’août, nombreux sont les estivants et les locaux à s’adonner à cette pratique. Une pratique réglementée, on vous en parlait en début de semaine. 5kg de coquillages par pêche et par personne. Elle passera à 2kg au 1er janvier 2018, selon une nouvelle directive départementale, en raison des gisements trop faibles. 2kg pour les coques et les tellines, et jusqu’à 200 palourdes. Une mesure dont se soucient peu ces adeptes responsables que nous avons rencontré ce matin plage de Gatseau à Saint-Trojan-les-Bains :

Régulièrement, tout au long de l’été, des sentinelles de l’estran charentais informent les pêcheurs sur les tailles et les quantités à respecter, sur les zones autorisées, pour les rendre encore plus responsables. C’est le cas de Mylène Huarriz. Elle est animatrice à la Maison de la nature au Château-d’Oléron :

Les coefficients de marées vont rester élevés jusqu’à jeudi. 101 ce soir. Même chose demain. 99 et 96 jeudi. Pour rappel, deux numéros en cas de difficultés en mer : le 196 ou le 18.