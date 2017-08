Peu avant 19h, 11 pompiers sont intervenus plage de Bonne anse pour venir en aide à un homme de 47 ans et une fillette de 8 ans. Seule l’enfant a pu être sauvée. La victime, qui serait son père, est décédée, malgré l’intervention rapide des pompiers et des sauveteurs du poste de secours de La Coubre situé à proximité. Tous deux se baignaient dans une zone non surveillée.