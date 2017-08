Le coup d’envoi aujourd’hui du Festival du film francophone d’Angoulême. Des stars du grand écran sont attendues comme Guillaume Canet. Et deux monstres du cinéma français : Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, bientôt à l’affiche de « Bonne pomme » de Florence Quentin, qui sort le 30 août. A noter également la présence exceptionnelle pour les dix ans du festival de l’acteur américain John Malkovitch en tant que président du jury, accompagné de Claire Chazal, Laura Smet et Raphaël. Le festival déroule son tapis rouge dans la capitale charentaise jusqu’à dimanche.