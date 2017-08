Samedi et dimanche prochains, la Ville et ses habitants vont se parer de leurs plus beaux atours en mode XVIIIe pour célébrer les liens qui unissent la France et les Etats-Unis. Le marquis sera à l’honneur.

Rochefort et La Fayette : deux histoires distinctes et pourtant elles se confondent. Certes, L’Hermione est un trait d’union notable entre le marquis et la Ville arsenal qui lui consacre une exposition d’envergure exceptionnelle jusqu’au 31 octobre. Mais aussi le dernier week-end d’août au cours duquel elle célèbre, traditionnellement, et en costumes,son histoire. Cette année, la période est toute trouvée : ce sera le XVIIIème siècle, celui de La Fayette, qu’une jeune entreprise, Histoire retrouvée, va mettre en lumière grâce au concours d’une foule d’autres associations, dont Rochefort en Histoire.

SAMEDI 26 AOÛT : JOURNÉE FRANCE – AMÉRIQUE

10h30 : Ouverture des festivités au canon par le groupe Renaissance Vauban

11h00 : Patrouille des troupes Ancien Régime dans le marché

11h30 : Présentation des petits métiers du XVIIIe dans le jardin du musée de la Marine

Vers 14h30 : Présentation des drapeaux de la Belle Journée de Langeac, place Colbert

15h30 : Spectacle équestre des Ecuyers de l’histoire devant la Corderie Royale

18h30 : Grande Parade

19h30 : Embarquement de l’équipage avec Lafayette sur L’Hermione et discours du maire.Le groupe Résonnez Musettes jouera la marche des

insurgents, composé en 1778 en l’honneur de Benjamin Franklin par Mme de Brillon de Jouy. Ce morceau n’a pas été joué depuis 1954.

21h00 : Concert dansant place Colbert avec le groupe Oracasse (musique de la Nouvelle-Orléans)

DIMANCHE 27 AOÛT : JOURNÉE FÊTE DE LA NATION

10h30 : Concert Résonnez musettes au musée de la Marine

11h00 : Spectacle équestre des Ecuyers de l’histoire devant la Corderie Royale

12h30-14h00 : Grand pique-nique de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790

14h30 : Patrouille des soldats Ancien Régime dans le jardin de la Marine

15h00 : Plantation d’un arbre de la Liberté, dans le jardin de la Marine. Reprise du discours de La Fayette. Concert Fifres et tambours d’Aunis et de Saintonge

15h30 : Spectacle équestre des Ecuyers de l’histoire devant la Corderie Royale

16h00 : Initiations aux danses d’époques avec le Groupe Résonnez Musettes dans les jardins de la Corderie. Grand bal Champêtre.

18h : Clôture des festivités au canon

L’Amicale Philatélique Rochefortaise sera présente aux « Jardins de la Marine » le samedi 26 août et le dimanche 27 août à partir de 10 H et vous proposera des souvenirs spécialement édités pour commémorer cet évènement, carte, enveloppe, timbre et collector.