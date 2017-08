La Ville a pris de nouvelles mesures, au lendemain des attaques qui ont frappé l’Espagne à Barcelone et Cambrils. Depuis vendredi, la présence des forces de l’ordre, de la police nationale et de l’opération sentinelle est renforcée dans les lieux les plus fréquentés de la ville, et notamment sur le Vieux port. Un dispositif anti-bélier a été installé. L’équipement restera en place jusqu’à nouvel ordre.