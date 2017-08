Une 31e édition qui verra la participation de plusieurs têtes d’affiches, à commencer par le vainqueur en 2016 et local de l’étape Sylvain Chavanel qui vise une 5e victoire, et qui viendra en force avec son équipe de Direct énergie, dont le vainqueur d’une étape du dernier Tour de France Lilian Calmejane. Et d’autres noms bien connus à l’image de Nacer Bouhanni.

Le départ sera donné à Bressuires direction la Charente-Maritime. Le département accueillera deux étapes que nous détaille Frédéric Le Roux :

La 3e étape se jouera jeudi matin dans la Vienne entre Vouillé et Neuville-de-Poitou. Puis la 4e l’après-midi, un contre-la-montre, souvent décisif, entre Mirebeau et Neuville-de-Poitou. Enfin, 5e et dernière étape entre Roumazières-Loubert et Poitiers vendredi. Un total de 650km.