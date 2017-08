Le début ce lundi des grandes marées. Avec un coefficient élevé de 96. 101 mardi et mercredi. Il risque d’y avoir du monde sur l’estran charentais pour la pêche à pied. Une pêche encadrée et réglementée. Si elle est aujourd’hui limitée à 5kg de coquillages par personne, elle sera réduite à 2kg à compter du 1er janvier prochain. Une mesure prise au niveau départemental pour pérenniser la pêche à pied de loisirs. Avec 230 000 pratiquants chaque année sur le secteur de Marennes-Oléron, dont plus de la moitié l’été, l’enjeu est de taille, comme le souligne Jean-Baptiste Bonnin, coordonnateur de l’association Iodde pour Île d’Oléron Développement Durable Environnement :

Une mesure qui devrait permettre de protéger les gisements. Jean-Baptiste Bonnin :

Même limité, le principal est de ne pas dépasser la quantité que l’on est certain de consommer. Concernant la taille des coquillages qui est réglementée par l’Europe, des réglettes sont mises gratuitement à disposition des pêcheurs dans les offices de tourisme.

Et pendant les grandes marées, la préfecture lance un appel à la prudence aux promeneurs et aux pêcheurs à pied. Il est conseillé de respecter les consignes de sécurité, et notamment de consulter les horaires de marées et la météo, de bien s’équiper, et de prévenir un proche de ses activités sur le littoral. En cas de difficulté : il faut composer le 196 ou le 18.