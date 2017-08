Un bidon de white spirit de 5m de haut, à côté d’un pot de peinture de taille XXL, des bouteilles d’acide gigantesques… ce sont les moyens mis en place par EcoDDS, une association qui s’est donnée pour mission de renseigner les particuliers sur le tri, la collecte et le traitement des déchets chimiques, mais de façon ludique, dans le cadre d’une tournée estivale. Une opération très originale que Mélanie Moreira, chargée de communication pour l’association, nous décrit :

Les animations auront lieu demain et dimanche plage des Minimes à La Rochelle, et les 2 et 3 septembre à Royan, plage de la Grande Conche. De 10h à 18h, suivi d’un spectacle participatif.