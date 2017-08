La Catalogne frappée par un nouvel attentat cette nuit, au sud de Barcelone. Une voiture a foncé sur la foule dans la station balnéaire de Cambrils. Six civils et un policier ont été blessés. Le véhicule a été arrêté par les tirs de la police qui a annoncé avoir abattu cinq terroristes présumés. Quelques heures après l’attaque qui a fait 13 morts dans la capitale catalane. Une attaque revendiquée par Daesh. Deux suspects ont été arrêtés. Les réactions de soutien se multiplient à travers le monde. « Solidarité avec l’Espagne », a twitté la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert. « La belle Barcelone est endeuillée, touchée à son tour par le terrorisme ». « Compassion et solidarité pour nos amis espagnols et catalans », écrit pour sa part le député charentais-martime Raphaël Gérard.