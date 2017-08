C’est le nouveau rendez-vous estival de l’association qui veut marquer la différence pour cette 9ème édition. Un bal en toute simplicité, avec de nombreuses animations musicales et ludiques sous les chênes centenaires du bois vert, comme nous le détaille Grégoire Courdé, co-organisateur des Arts Fous :

Une programmation simple, légère et gratuite qui devrait séduire tous les publics. Les Arts Fous, qui fêteront leurs 10 ans en 2018, souhaitent se concentrer maintenant sur le festival de printemps, plus porteur et moins concurrencé qu’en été.