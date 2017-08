Celui qui est aussi conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine vient d’écrire au Ministre de l’Ecologie Nicolas Hulot pour lui faire part de la situation préoccupante des réserves en eau face à l’irrigation agricole. Dans son courrier, Benoît Biteau précise qu’il pratique une agriculture gourmande en eau et adaptée à la sécheresse, tout en adoptant une gestion plus favorable de la ressource qui privilégie le stockage de l’eau dans les sols plutôt que dans des réserves de substitution. Une pratique qui ne répond pas aux priorités de la loi sur l’eau, dont les deux premiers usages sont l’eau potable et le bon état des milieux aquatiques. L’usage agricole n’arrivant qu’en 3ème position. On écoute Benoît Biteau :

Benoît Biteau qui participait aujourd’hui à la journée évènement sur l’île d’Aix intitulée « Vivre à l’unisson avec la nature ». Au programme de cette journée : une exposition des photographies par Céline Vomiéro sur la beauté de la terre, et la projection cet après-midi du documentaire « Cultures en transition » réalisé par Nils Aguilar suivi d’un débat en présence de Benoît Biteau, également conservateur du patrimoine vivant.