Lundi après-midi, six personnes ont été mises hors de danger alors que le bateau battant pavillon italien, le Finora, s’était échoué sur le plateau rocheux du Chauvreau. Quatre victimes, deux femmes et deux adolescents, ont été hélitreuillées saines et sauves jusqu’au poste de secours de Rivedoux-Plage. Deux hommes sont restés à bord pour dégager le voilier à marée montante, sécurisés par une vedette de la SNSM.