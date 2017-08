http://www.helenefm.com/sceneouverte040817.mp3

Scène ouverte avec le chanteur et guitariste Fred Fresh de Grand-Village-Plage pour la sortie de son nouveau titre « Non au péage » .

« Ce n’est pas de la chanson française mais c’est chanté en français, c’est acoustique mais ça a l’énergie de l’électrique, les chansons paraissent drôles mais en fait ne le sont pas, c’est du punk rock sans crête et du hiphop sans survèt’, ce n’est ni une marque de dentifrice ni un buzz de d’internet; armé de sa guitare sèche et de son humour humide, Fred Fresh distille une musique sincère qui ne vous laissera pas de glace.

Quand c’est frais c’est Fred Fresh, mais pas trop quand même. »

https://www.facebook.com/whoisfredfresh/

http://fred-fresh.tumblr.com/