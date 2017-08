Une boîte aux lettres située Place du Centre (Lieu dit Sauzelle) à Saint Georges d’Oléron a été victime d’un incendie, le 11 aout 2017 au matin. Toute personne ayant posté un courrier dans cette boîte aux lettres entre le jeudi 10 aout 2017 à 9h00 et le vendredi 11 aout 2017 à 9h00 peut appeler le 3631 pour déposer une réclamation si elle constate une non distribution de son pli. La Poste a déposé plainte et s’excuse auprès de ses clients pour le désagrément. Les services de La Poste ont effectué le nécessaire et la boite aux lettres est de nouveau opérationnelle.