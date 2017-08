Quatre personnes dont deux enfants sauvés au large de La Palmyre. Deux jetskieurs tractaient deux jeunes d’une quinzaine d’années à l’aide d’une bouée lorsque le cordage s’est enroulé dans la turbine de l’engin, occasionnant une panne moteur. L’alerte a été donnée vers 12h20. Les victimes partaient alors à la dérive, dans la zone du banc de La Coubre. Une zone particulièrement dangereuse, avec des déferlantes. Des moyens nautiques et aériens ont aussitôt été déployés. Les deux enfants ont été hélitreuillés et déposés sains et saufs à l’école de voile de La Palmyre. Les deux adultes ont été pris en charge par un semi-rigide de la SNSM. Ils sont aussi sains et saufs. Le jetski a pu être remorqué.