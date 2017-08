De nouvelles mesures d’interdiction de prélèvement d’eau en Charente-Maritime. Elles concernent cette fois les chasseurs, puisque le remplissage et la remise à niveau des mares de tonne est interdit à partir de ce matin sur six bassins de gestion pour cause de risque de sécheresse. Cela concerne le Mignon, les Marais de Rochefort nord et sud, le fleuve Charente, la Seudre déjà en tension, et le Curé-Sèvre niortaise. Le remplissage est limité sur les autres bassins, excepté sur le Lary Palais et la Dronne aval qui ne font l’objet d’aucune mesure.