Suite au cambriolage commis dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le centre aquatique doit subir d’importants travaux de réparation et de remise en état. Plusieurs vitres ont été brisées, des portes défoncées et le coffre volé. Il contenait environ 3 000 euros. Le système informatique de l’accueil est également hors service en raison de l’utilisation par les malfaiteurs d’un extincteur à poudre, peut-être pour effacer des traces. Ce qui a nécessité deux jours de nettoyage lundi et mardi. Le bureau de la direction a aussi été visité. Bref, Atlantys n’est pas près de rouvrir ses portes. Jacques Champenois, vice-président de Vals de Saintonge communauté, en charge du centre :

Un évènement sans précédent pour Atlantys qui va désormais renforcer sa sécurité, en s’équipant notamment d’un système de caméras de vidéosurveillance. Une réflexion sera lancée à la rentrée. D’ici là, les 400 baigneurs quotidiens d’Atlantys peuvent se reporter sur les six autres piscines d’été du territoire.