Un grand jeu de piste organisé pour la première fois au cœur du monument emblématique de la commune Saint-Bris-des-Bois, à l’Est de Saintes. En famille ou entre amis, il s’agira de réunir tous les indices pour découvrir le secret caché des moines bénédictins. Dans une ambiance nocturne et mystérieuse. Andréa Bhondt, médiatrice culturelle :

Deux dates sont proposées. Vendredi prochain et le 18 août. A 21h. C’est 9 euros pour les adultes, et 4 euros pour les moins de 18 ans et les étudiants. Réservations possibles au 05 46 74 77 08.