C’est le rendez-vous des guitares et des vieilles américaines qui va se dérouler ce week-end. Le programme a été étoffé cette année, avec l’organisation en ouverture d’un concours de chant samedi à 19h30, suivi du concert d’Eddy Deville, le sosie d’Eddy Mitchell, à 21h30. Et dimanche, un grand rassemblement de véhicules vintage de plus de 15 ans ou des modèles plus anciens de collection. La passion de Michel Bolla, l’organisateur. On l’écoute :

Rendez-vous au Café Français et place de l’Europe samedi et dimanche. L’entrée est gratuite. Restauration sur place. C’est avec Hélène FM.