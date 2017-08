On en sait plus sur le cambriolage commis jeudi dernier au centre aquatique de Saint-Jean-d’Angély. Les dégâts sont importants : plusieurs vitres brisées, des portes défoncées et le coffre volé. Il contenait environ 3 000 euros. En outre, des extincteurs, percutés dans le hall d’accueil, ont endommagé le matériel informatique, la sonorisation et plusieurs appareils en se vidant de leur contenu. Ce qui a nécessité deux jours de nettoyage. Le montant du préjudice est en cours d’évaluation. L’enquête de la gendarmerie se poursuit pour retrouver les auteurs. Aucune date de réouverture n’a pour le moment été communiquée.