Alors que plusieurs mesures d’interdiction totale de prélèvement pour l’irrigation agricole ont été prises depuis mardi soir sur plusieurs bassins de gestion, et notamment la Seudre, les niveaux des cours d’eau et des nappes continuent de baisser. Une mesure attendue, mais qui arrive malheureusement trop tard dans l’été pour Dominique Tantin, membre de l’association de pêche et de protection des milieux aquatiques Seudre Atlantique :

Si la partie amont de La Seudre est régulièrement asséchée, la situation en aval à Saujon est critique, selon Dominique Tantin :

Une situation qui compromet fortement la pêche touristique, qui se manifeste par une baisse du nombre d’adhérents comme le déplore Dominique Tantin :

L’association de pêche et de protection des milieux aquatiques Seudre Atlantique attend aujourd’hui beaucoup du recours déposé au tribunal administratif de Poitiers pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral concernant la gestion de l’eau, pris au début du printemps.

A noter que les ministres de l’écologie et de l’agriculture Nicolas Hulot et Stéphane Travert ont présenté hier en conseil des ministres un plan d’actions national pour une meilleure gestion de l’eau. 82 départements présentent une situation hydrologique jugée préoccupante, dont la Charente-Maritime. Le gouvernement entend apporter des solutions durables.