Un acte militant en signe de protestation au boycott de la France concernant les négociations ayant permis d’aboutir au traité d’interdiction des armes nucléaires. La flamme, qui est censée rendre hommage aux victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, est allumée chaque année le 6 août pour brûler jusqu’au 9 août. Cette année, un bouquet de fleurs blanches a été déposé en lieu et place au monument aux morts. Un courrier de l’Action citoyenne pour le désarmement nucléaire a été envoyé au Président et à son gouvernement.