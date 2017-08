Créée par décret ministériel, cette réserve s’étend sur 158ha des 1900ha de dune et forêt domaniale que compte la cité balnéaire. Objectif : préserver une biodiversité remarquable et étudier la dynamique naturelle des forêts du littoral. Seuls les agents de l’Office national des forêts et des scientifiques spécialisés en faune et flore pourront y pénétrer pour observer ce milieu particulier et en tirer des informations. On écoute Serge Chaigneau, responsable de l’unité forêt à l’ONF pour la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/onf.mp3

L’accès à cet espace sera donc interdit aux promeneurs qu’ils soient à pied, en vélo ou à cheval, par des panneaux informatifs. Néanmoins, la chasse au gros gibier, notamment le sanglier, dont la prolifération impacte gravement ce milieu, sera maintenue.