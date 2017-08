Le secrétaire d’état à la Transition écologique et solidaire rencontrera les acteurs des Plans d’action et de prévention contre les inondations à Châtelaillon. D’autres thématiques seront abordées avec des élus et des agents du département, notamment le projet de contrat de transition écologique, que l’État veut mettre en place avant la fin de l’année et aussi une présentation des enjeux de la SNSM en Charente-Maritime.