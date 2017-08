L’association de protection de la nature, qui estime que l’agriculture intensive et chimique détruit la biodiversité et assèche les cours d’eau en ayant recours à l’irrigation, a réagi en apprenant que le gouvernement prévoyait de supprimer ou diminuer les aides attribuées aux agriculteurs bio. Une décision contradictoire avec les promesses de campagne d’Emmanuel Macron. On écoute Patrick Picot, coordinateur de Nature Environnement 17 :