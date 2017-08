20 000 personnes sont attendues à La Corderie Royale pour 4 jours de musique électro avec les plus grands DJ de la planète. En tête d’affiche cette année, Martin Solveig pour la soirée de samedi. 22 artistes au total se succèderont durant le festival avec une nouveauté cette année, les afters. En partenariat avec la Ville et l’organisateur du festival, les forces de l’ordre se mobilisent pour assurer la sécurité des festivaliers et faire de la prévention à la sécurité routière. A noter aussi des restrictions de circulation sur la rue Jean-Baptiste-Audebert et le parking de la Corderie royale, jusqu’au 10 août à 20 heures. Et des interdictions jusqu’au lundi 4h du matin pour les rues du dr Jacques-Pujos, quai Joseph-Bellot et quai aux Vivres. Les rues Antoine-Chanzy et Bazeilles sont interdites quant à elles de midi à 4h du matin durant le festival.