Suite à une panne de signalisation en gare de Montparnasse, seulement 4 trains ont circulé hier dans le sens Paris-la Rochelle et 3 en sens inverse, qui plus est avec du retard, occasionnant de nombreuses heures d’attente pour les voyageurs, et des conditions de voyage difficiles tellement les rames étaient bondés. Si le type de composant qui crée la panne de signalisation a été identifié, des milliers de câbles doivent être vérifié dans plusieurs zones. La SNCF a annulé tous les trains entre hier soir 22 heures et ce matin 6 heures. Aujourd’hui 3 TGV sur 4 devrait circuler mais les travaux continueront cette nuit. La date de retour à la normale du trafic est à l’heure actuelle indéterminée.