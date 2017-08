L’association “Co-Temporaire” en partenariat avec la Ville de Surgères organise l’évènement qui se déroule à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 août sur l’esplanade de la place du Château. Six sculpteurs professionnels (3 femmes et 3 hommes) travaillent depuis ce matin sur le thème « Bestiaire et Chimères » sous le regard du public qui verra évoluer les sculptures de jour en jour. On écoute Alain Deny sculpteur et organisateur du symposium :