http://www.helenefm.com/sceneouverte280717.mp3

Scène ouverte avec le président de l’association Sortilège de La Rochelle pour le festival « L’invitation au voyage » du 4 au 6 août à Nieul-sur-Mer à 20h30, à Vouneuil-sous-Biard (86) à 20h30 et à Saint-Maixent-l’école (79) à 17h00.

Une association créée par de jeunes artistes voulant se retrouver autour d’une seule et même passion : la musique.

C’est le moment de partager une expérience musicale avec un public toujours plus grand et varié.

Au programme des concerts :

– « Marche hongroise », extraite de la Damnation de Faust, H. Berlioz

– Création composée par Pablo Pico

– Andante e rondo Ongarese, Op.35 de C. M. Von Weber (basson solo : Alejandro Pérez Marín)

– « Marche au supplice », extraite de la Symphonie Fantastique, H. Berlioz

– Concerto pour basson de N. Rota (basson solo : Alejandro Pérez Marín)

– Extraits de la Suite Aladdin op.34, C. Nielsen

L’orchestre prépare actuellement sa prochaine session qui aura lieu du 29 juillet au 6 août 2017 avec des concerts le:

– 4 août: Espace Michel Crépeau, Nieul-sur-Mer (17), 20h30

– 5 août: Espace R2B, Vouneuil-sous-Biard (86), 20h30

– 6 août: Espace Agapit, Saint-Maixent l’Ecole (79), 17h00

http://www.associationsortilege.com/index.html

https://www.facebook.com/association.sortilege/