Ce matin, des élus des Vals de Saintonge, de diverses communes, du Département et de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, ainsi que les entreprises, les pompiers, la gendarmerie, le CIAS et les partenaires du projet ont visité le chantier d’aménagement de cet espace qui devrait être achevé pour le 30 juillet afin d’accueillir les gens du voyage. Conforme au schéma départemental d’accueil de d’habitat des gens du voyage, cette aire répond à l’obligation de disposer d’un accueil des gens du voyage pour les communes de plus de 5000 habitants. L’aire du Fief du Guet et différents terrains de la ville et des alentours remplissaient jusqu’à présent cet office.