L’incertitude règne quant à la pérennité du festival les Estivases qui se déroule chaque année en juillet et août depuis 2009 au Théâtre d’Ardoise sur la commune de Dolus. Suite à une plainte de la SPPIO, en 2011, une médiation a été engagée en janvier avec la préfecture. Une médiation qui aujourd’hui réclame le démantèlement début septembre des installations érigées depuis 2011. En l’occurrence des cabanons en bois utilisés pour l’accueil des artistes et pour la restauration du public, indispensables pour que les Estivases puissent avoir lieu. Un arrêt de mort selon Jean-Marc Chailloleau, créateur du théâtre et du festival. On l’écoute :

Un lieu et un festival qui font l’unanimité tant chez le public et les artistes que du côté des élus. Leur renommée ayant largement dépassé le cadre régional, contribuant à une image dynamique et innovante de la vie culturelle insulaire.