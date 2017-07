Le Service départemental d’incendie et de secours de Charente-Maritime a envoyé 20 soldats du feu provenant de différents centres de secours du département dans les Bouches-du-Rhône où leurs collègues peinent à lutter contre les incendies. Quatre camions, un véhicule de commandement du détachement et deux autres voués à la logistique du groupe sont aussi dépêchés sur place. Cette mission est fixée à cinq jours pour le moment. Plus de 10 000 personnes ont été déplacés et environ 7000 hectares de forêts sont partis en fumée depuis le 24 juillet.