Les faits se sont déroulés lundi soir sur la place du champ de foire, squattée depuis plusieurs mois par une bande d’une douzaine de jeunes de la commune et de villages avoisinants. C’est en rentrant de Jonzac où il venait d’assister à la réunion de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge que Jacky Quesson a été violemment agressé par les jeunes après leur avoir rappelé l’interdiction des deux-roues sur ce lieu. Son principal agresseur, un jeune de 20 ans, l’a frappé et fait trébucher. Les coups ont alors commencé à pleuvoir, et le maire n’a dû son salut que grâce à l’intervention d’un voisin qui a prévenu la gendarmerie distante seulement de 300 mètres du lieu de l’agression. Les jeunes se sont alors dispersés, abandonnant leur victime avec une côte cassée, un tendon de l’annulaire gauche sectionné et de nombreuses contusions. Il a été soigné à l’hôpital de Jonzac et une plainte contre X a été déposée. Dominique Bussereau, président du Conseil départemental, a fait part de son indignation et de sa colère.