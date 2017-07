Ce matin, à 7h30, Philippe Meynard a enfourché son tricycle pour parcourir la côte de la Nouvelle-Aquitaine au départ de Saint-Trojan-les-Bains pour une arrivée prévue le 5 août à Biarritz. Au total 400 km en 12 étapes. Le but, sensibiliser les vacanciers sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une maladie qui touche 150 000 personnes en France par an, dont 13 000 pour la région Nouvelle-Aquitaine, soit une moyenne de 2 par heure. Les 3/4 des victimes sont des personnes de plus de 65 ans. 3 bénévoles de l’association « AVC tous concernés », eux-mêmes victimes d’AVC, vont donc parcourir les plages à la rencontre des 5 millions de vacanciers et aménager un stand à chaque étape qu’ils animeront toute la journée en procédant à des prises de tension. On écoute Philippe Meynard, président de l’association AVC tous concernés :

Et vivre mieux passe par une bonne hygiène de vie et une surveillance régulière de la tension comme l’explique le Dr Pascal Massicot, également maire de Saint-Trojan :