Hier le maire de Royan, Patrick Marengo, et le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, Jean-Marie Piot, ont signé une convention de partenariat visant à lutter contre le tabagisme et à préserver l’environnement. A l’entrée de la plage, un panneau informatif avec une petite fille et une cigarette barrée portant l’inscription « si tu fumes viens pas sur ma plage » est installé. Un message qui passe bien auprès de tous les publics, fumeurs et non fumeurs, comme l’explique Julien Durisset, conseiller municipal de Royan en charge de l’environnement :