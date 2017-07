Hier à 5h le sémaphore de la pointe de Grave à intercepté un appel de détresse d’un voilier échoué sur un banc de sable, dont le skipper était seul à bord. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) à dépêché l’hélicoptère Dauphin de la marine nationale et la vedette SNSM Madeleine Dassault pour mener les recherches. Vers 6h, l’hélicoptère a repéré le voilier échoué sur le plateau de Cordouan. Le skipper a pu être hélitreuillé et déposé au sémaphore de la pointe de Grave, sain et sauf.