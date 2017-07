Pêcheurs à pied et plaisanciers prudence lors des grandes marées. Avec un coefficient de 100 demain et de 98 mercredi, une petite piqure de rappels des précautions à prendre avant de partir à l’aventure. Etre attentif à l’évolution des conditions météorologiques, se renseigner sur les zones dangereuses en particulier à forts courants, ne pas partir pêcher seul et prévenir une personne restée à terre de l’heure de retour prévue, emporter une montre pour suivre les horaires de marée et un téléphone portable pour donner l’alerte en cas de nécessité. Et pendant les activités penser à surveiller la montée des eaux, prenez des repères, anticiper le temps nécessaire au retour de la zone de pêche, respecter les consignes et signalisations mises en place par les mairies, et prévenir les secours en cas de besoin. L’appel est gratuit au 196 pour joindre le CROSS ou au 18 pour les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, il est aussi conseillé de se renseigner sur la réglementation de la pêche de loisir comme nous le rappelle Brigitte une sympatique pêcheuse de Port-des-barques :

Les réglettes sont en effet disponibles dans tous les offices de tourisme : vous pouvez facilement vous les procurer et les apporter avec vous pour vérifier le bon respect des usages. Rappelons qu’une interdiction temporaire touche actuellement les coquillages fouisseurs côte Ouest Oléron et côte sauvage. Toutes les infos sur www.charente-maritime.gouv.fr.