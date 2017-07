Du 24 au 29 juillet, Hélène FM vous offre des invitations pour deux personnes au Grand cirque de Saint-Pétersbourg.

Il sera de passage le 4 août à Royan et le 5 août à La Rochelle. Avec un nouveau spectacle et les plus grandes stars du cirque de Russie. Des artistes incroyables, et des numéros d’animaux exceptionnels. Le 4 août à 19h30 zone commerciale de Royan 2. Et le 5 août à 19h30 au parc des expositions de La Rochelle.

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort tous les jours. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM.

Bonne chance !