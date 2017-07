Les Jeunes agriculteurs de la Charente-Maritime et la FNSEA 17 de nouveau mobilisés contre les retards de versement des aides de la PAC. Après avoir muré l’entrée de la Direction des territoires et de la mer le mois dernier à La Rochelle, ils manifesteront mercredi à la citadelle de Brouage pour réclamer leur dû pour les années 2015 et 2016. Ils déplorent en outre les mesures de restrictions d’eau pour l’irrigation agricole comme celles entrées en vigueur hier soir dans plusieurs bassins de gestion.